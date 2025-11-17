La vita privata delle gemelle Kessler: amori celebri senza mai arrivare al matrimonio | Da Umberto Orsini a Enrico Maria Salerno fino a Burt Lancaster (e quasi Giulio Andreotti)

Pur essendo quasi identiche nell'immagine, le gemelle Kessler hanno mostrato visioni dell'amore molto differenti. In numerose interviste hanno raccontato come carattere, temperamento e modalità di vivere gli affetti abbiano influenzato in modo evidente le loro scelte. Ellen, più equilibrata e razionale, ha sempre cercato relazioni stabili e durature, mantenendo una vita sentimentale più riservata. Alice, più vivace e impulsiva, ha invece vissuto l'amore con maggiore libertà, privilegiando legami intensi e spesso brevi. Questa differenza, affrontata con ironia in più occasioni, è diventata uno dei tratti più riconoscibili della loro narrazione privata, capace di affiancare alla loro immagine pubblica un ritratto intimo autentico e coerente con le loro personalità.