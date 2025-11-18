Le gemelle Kessler hanno scelto la data della morte | Le ceneri in una sola urna accanto alla madre e al loro cane

Alice ed Ellen Kessler avevano deciso non solo di morire insieme, ma anche la data esatta della loro morte, il 17 novembre. "Quel giorno era stato scelto dalle due sorelle stesse", ha dichiarato Wega Wetzel, portavoce della "Società Tedesca per una Morte Umana" (Dhgs), la più antica e grande organizzazione tedesca per i diritti civili e la tutela dei pazienti, a cui le gemelle si erano rivolte per avviare la procedura di suicidio assistito. Le gemelle Kessler hanno anche disposto che le loro ceneri venissero conservate nella stessa urna accanto all'amata madre Elsa e del loro barboncino Yello. "Unite nella morte. Lo abbiamo disposto nel testamento", aveva detto Ellen nel 2024 al quotidiano tedesco Bild.