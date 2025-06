Il fondatore di Telegram Pavel Durov fa testamento, i suoi 15 miliardi divisi tra i 106 figli

Anche per questo Pavel si considera cittadino del mondo. D'altra parte da quando è nato il 10 ottobre 1984 non ha mai vissuto troppo a lungo in un posto. Dopo aver visto la luce in quella che al tempo si chiamava ancora Leningrado, Durov ha presto lasciato la Russia con il resto della famiglia per seguire il padre professore universitario di filologia classica. Tra i 4 e gli 8 anni ha anche vissuto in Italia a Torino, un periodo di cui gli è rimasto un bel ricordo: "Ogni volta che sento qualcuno che parla italiano, mi emoziono", ha raccontato.



In età adulta ha continuato a far fatica a trovare stabilità in un posto. Nel 2016 lasciò di nuovo la Russia dopo essersi rifiutato di condividere con il governo i dati degli utenti del social network che aveva fondato, VK (molto popolare a quelle latitudini). Si rifugiò in Francia, dove però lo inseguirono anche i guai. Ad agosto 2024 Durov è stato accusato di complicità nelle attività criminali che si svolgevano su Telegram, fra cui traffico di droghe e diffusione di materiale pedopornografico, per via delle mancanze nelle regole di moderazione della piattaforma.



Accuse da lui sempre rigettate con un'equazione piuttosto immediata e forse semplicistica: "Il fatto che dei criminali usino il nostro servizio — come tanti altri — non significa che chi lo gestisce lo sia a sua volta".