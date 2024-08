Pavel Durov, ecco chi è il fondatore di Telegram

Il fondatore e amministratore delegato della società di messaggistica criptata Telegram Pavel Durov, arrestato sabato sera appena sceso dal suo aereo privato sulla pista dell'aeroporto parigino di Le Bourget, proveniente dall'Azerbaigian, è nato a Leningrado (oggi San Pietroburgo), il 10 ottobre 1984. Ha trascorso la sua infanzia a Torino per via del lavoro del padre ma poi è tornato in Russia, che, tuttavia, ha lasciato da tempo. Ora vive negli Emirati Arabi, Paese di cui ha la cittadinanza. A Dubai, dove risiede, ha sede pure il quartier generale di Telegram. L'imprenditore ha anche la cittadinanza francese. Ecco la sua storia.