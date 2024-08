Pavel Durov, fondatore di Telegram, arrestato in Francia: "Complice di traffico di droga, reati contro minori e frodi"

Gli investigatori dell'Onaf (Ufficio nazionale antifrode dipendente dalle dogane) lo hanno informato e lo hanno posto in custodia di polizia. Dovrebbe essere portato davanti al giudice istruttore nelle prossime ore prima di un possibile rinvio a giudizio oggi per una moltitudine di reati: "Terrorismo, droga, complicità, frode, riciclaggio di denaro, ricettazione, contenuti criminali minorili", afferma Tf1, una cui fonte dice che "Durov verrà" sicuramente messo in detenzione provvisoria".