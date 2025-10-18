Treviso, colf con il pallino della finanza alla morte lascia eredità milionaria alla Rsa

Per una vita segretaria di un facoltoso imprenditore, in pensione, poi, colf per arrivare a fine mese. Gli ultimi giorni, senza parenti prossimi, in una Rsa in provincia di Piacenza. E' stata un'esistenza modesta quella di Anna Maria Battistuzzi di Conegliano (Treviso), morta a 79 anni il 13 ottobre. Così la ricordavano nel suo paese e così ne hanno fatto un ritratto i conoscenti sui giornali locali. Ma Anna Maria per tutta la sua esistenza ha nascosto un segreto che è stato rivelato solo all'apertura del testamento. La donna, infatti, aveva il pallino della finanza e investendo in Borsa aveva accumulato ricchezze milionarie, che, a sorpresa, ha lasciato in eredità alla Casa di riposo Fenzi della sua città. Quell'ospizio in cui lei stessa aveva chiesto il ricovero, ma che non aveva potuto accettarla per mancanza di posti per curare patologie come le sue. "È stata una sorpresa - ha commentato a Il Corriere del Veneto il presidente della Rsa Karim Zambon. - Non conoscevamo la signora ma il gesto che ha compiuto è straordinario e crediamo che abbia voluto pensare a tante persone che si trovano in difficoltà come lei. È un atto di grande cuore, che ci commuove e ci responsabilizza".