Giorgio Armani, aperti i due testamenti segreti dello stilista: scritti di suo pugno prima di morire

Secondo quanto emerso dall'archivio notarile di Milano, Giorgio Armani ha redatto due testamenti in forma segreta, datati 15 marzo e 5 aprile 2025. Entrambi sono stati scritti di proprio pugno e chiusi in buste sigillate, una forma consentita dalla normativa italiana che richiede l'intervento di un notaio per la pubblicazione. L'apertura è avvenuta il 9 settembre nello studio del notaio Elena Terrenghi, a Milano. Per ora non ne è stato divulgato il contenuto, e non è noto se siano presenti disposizioni relative alla sua successione patrimoniale o alla governance del gruppo. In assenza di coniuge o figli, Armani aveva piena libertà testamentaria, fatto che potrebbe aver inciso sulle scelte relative ai beni e al futuro della maison.