Chi eredita Armani? Il piano per la governance del gruppo e perché non ci sarà una vendita a stranieri

L’assetto societario del gruppo Armani è articolato su diverse categorie di azioni, con diritti di voto variabili. Le azioni di categoria A (30% del capitale) e F (10%) valgono rispettivamente 1,33 e 3 voti in assemblea. Il risultato è una distribuzione del potere che favorisce la governance interna, attribuendo a questi soci il 53% dei voti totali, pur possedendo solo il 40% del capitale. Questo sistema, poco comune in Italia, è stato pensato per evitare che investitori puramente finanziari possano influenzare in modo decisivo le scelte aziendali.

Un altro elemento chiave è la composizione del consiglio di amministrazione, formato da otto membri, di cui cinque sono nominati direttamente dai soci A e F. Questo meccanismo consente ai soggetti designati da Giorgio Armani – familiari e fedelissimi – di mantenere la direzione strategica dell’azienda, anche in presenza di investitori di minoranza. L’obiettivo è quello di preservare la visione imprenditoriale e creativa del fondatore, evitando derive finanziarie o industriali lontane dallo spirito originario del marchio.

Al momento, non è stato ancora reso noto ufficialmente chi riceverà le azioni A e F, ma secondo le indiscrezioni riportate da più fonti, è altamente probabile che queste quote chiave andranno a soggetti molto vicini al fondatore: membri della sua famiglia e collaboratori storici. In particolare, i nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Rosanna Armani, Leo Dell’Orco, Andrea Camerana e Silvana e Roberta Armani. Tuttavia, solo con l’apertura del testamento sarà possibile conoscere nel dettaglio la distribuzione effettiva e definitiva delle azioni con potere di voto rafforzato.