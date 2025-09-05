© Tgcom24
© Tgcom24
Julia Roberts scrive “Un vero amico”, Naomi: “Un onore sfilare per te”, la Canalis: “Orgogliosa di aver indossato le sue creazioni”, la Marino: “In ogni occasione importante c’eri tu”
© Tgcom24
© Tgcom24
Non c’è social che non parli di Giorgio Armani. I vip hanno voluto ricordare tutti lo stilista: chi lo ha conosciuto come Julia Roberts che di lui scrive “Un vero amico”, chi lo ha avuto al fianco nei momenti speciali come Cristina Marino e Luca Argentero: “In ogni occasione importante c’eri tu”. E poi c’è chi ha vestito i suoi abiti come Elisabetta Canalis che dice: “Sono orgogliosa di aver indossato le sue creazioni” o ha calcato le passerelle come Naomi Campbell: “E’ stato un onore sfilare per te”. E poi ci sono i messaggi di Chiara Ferragni, Luisa Ranieri, Cristina Parodi. Anche Vasco Rossi dedica un post allo stilista: “Il migliore, veramente eccezionale”.
“Addio Re Giorgio” scrive Chiara Ferragni nelle storie postando l’immagine di Armani. “Giorgio” e un cuore spezzato su sfondo nero è il messaggio di Michelle Hunziker. Anche l’ex marito della conduttrice posta una foto ricordo del grande stilista senza aggiungere parole. “Ciao Re Giorgio, ci mancherai” scrive Luisa Ranieri. “Legend” è il commento di Andrea Iannone che sceglie una foto insieme a Giorgio Armani. “Ciao Re Giorgio, mancherà la tua immensa onestà” è il pensiero di Ana Laura Ribas. Cecilia Rodriguez sceglie un video di una sfilata con la frase iconica “La bellezza comincia nel momento in cui decidi di essere te stesso” per ricordarlo.
Cristina Marino dedica un lungo post commovente a Giorgio Armani, che per l’influencer ha disegnato l’abito delle nozze con Luca Argentero. “In ogni occasione importante, c’eri tu, e la tua arte. Hai cambiato il modo in cui il mondo veste e anche il modo in cui molti di noi si sentono. Con eleganza, visione e misura, hai scritto la storia della moda e dello stile. È stato un onore incrociare il tuo cammino. Porterò con me il tuo segno, per sempre. Grazie, Maestro” ha scritto pubblicando tutte le foto più significative insieme allo stilista.
“Oggi il mondo ha perso un gigante, ma Re Giorgio e il suo lascito sono Storia e non verranno mai dimenticati. Sono grata per averlo conosciuto e orgogliosa di aver indossato sue creazioni in momenti fondamentali del mio lavoro” ha scritto Elisabetta Canalis. “Re Giorgio” e un cuoricino spezzato è il ricordo di Alessia Marcuzzi. Cristina Parodi scrive: “Ricordo di avergli chiesto durante un’intervista, circa quindici anni fa almeno: ma come fa lei ad essere sempre così bello? Giorgio Armani, evidentemente compiaciuto, rise e mi rispose che non si sentiva così bello ma che da sempre inseguiva la bellezza nelle sue creazioni. Ecco cosa ci resterà di lui: la bellezza dello stile italiano, al di sopra delle tendenze, delle mode, dell’originalità a tutti i costi, delle esagerazioni. La sua moda era fatta di bellezza, semplicità e stile. Quello con cui ha conquistato il mondo. Quello che lo ha reso comunque immortale”.
“Un vero amico, una leggenda” scrive Julia Roberts pubblicando una bellissima foto con Giorgio Armani, entrambi sorridenti e fantastici.
“Uomo di poche parole, ma di un gesto immenso. La sua passione era incrollabile, la sua precisione ineguagliabile dal modo in cui tagliava la stoffa al modo in cui assemblava i colori, da come ci immaginava modelli dalla testa ai piedi, fino all'ultima ciocca di capelli. Giorgio Armani era un perfezionista nel vero senso. Ho avuto il grande onore di lavorare con lui e conoscerlo nei primi tempi della mia carriera. Assistere a lui al lavoro significava guardare un maestro nella sua arte. non ci ha permesso di alterare un dettaglio non i capelli, non il colore delle labbra tutto doveva rimanere come lui lo aveva immaginato. – scrive Naomi in un lungo post commemorativo - Non dimenticherò mai quando ha chiuso New York negli anni '90 per quattro giorni di fila ogni giorno più straordinario dell'ultimo, con esibizioni da Eric Clapton ai Fugees... È stato indimenticabile, e non credo che il mondo della moda abbia mai assistito a qualcosa di simile da allora”.
Anche Vasco Rossi dedica un post a Giorgio Armani: “Ricordo un periodo in cui potevo finalmente permettermi di entrare in una sua boutique a Rodeo Drive… comprai un cappotto bellissimo, giustamente costoso. Con mia grande sorpresa, al rientro in Italia scoprii che l’addebito sulla carta era stato rimborsato. – scrive - Tanta attenzione, gentilezza e buone maniere mi colpirono… poi ho capito, conoscendo Giorgio, che era lui ad essere veramente eccezionale”.
Commenti (0)