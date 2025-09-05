“Oggi il mondo ha perso un gigante, ma Re Giorgio e il suo lascito sono Storia e non verranno mai dimenticati. Sono grata per averlo conosciuto e orgogliosa di aver indossato sue creazioni in momenti fondamentali del mio lavoro” ha scritto Elisabetta Canalis. “Re Giorgio” e un cuoricino spezzato è il ricordo di Alessia Marcuzzi. Cristina Parodi scrive: “Ricordo di avergli chiesto durante un’intervista, circa quindici anni fa almeno: ma come fa lei ad essere sempre così bello? Giorgio Armani, evidentemente compiaciuto, rise e mi rispose che non si sentiva così bello ma che da sempre inseguiva la bellezza nelle sue creazioni. Ecco cosa ci resterà di lui: la bellezza dello stile italiano, al di sopra delle tendenze, delle mode, dell’originalità a tutti i costi, delle esagerazioni. La sua moda era fatta di bellezza, semplicità e stile. Quello con cui ha conquistato il mondo. Quello che lo ha reso comunque immortale”.