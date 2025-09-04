Giorgio Armani e il cinema, da “American Gigolo” a "Gli Intoccabili" gli abiti di scena diventati cult

Nel 1980 inizia ufficialmente l'avventura di Armani a Hollywood. La svolta arriva grazie ad "American Gigolò" di Paul Schrader. Richard Gere indossa una serie di abiti Armani. Sarà una rivoluzione del classico completo da uomo. Non solo, in una scena del film, l'attore stende sul letto diverse giacche e cravatte come armi di seduzione. Una scelta “ardita e lungimirante, capace di influenzare un’intera generazione”, aveva ammesso Gere. Questa prima collaborazione ha aperto la strada a oltre 230 progetti cinematografici. Lo stilista è diventato fenomeno di massa grazie alla serie tv “Miami Vice” con Don Johnson, che indossava giacche Armani direttamente sulla pelle. Ne "Gli Intoccabili" di Brian De Palma vestiva gangster e agenti con linee classiche e raffinate, come in "Quei bravi ragazzi" interpretati da Robert De Niro, Ray Liotta e Joe Pesci. In "Gattaca" metteva in scena tagli provenienti da un futuro minimalista, in “Il cavaliere oscuro” del 2008, Christian Bale vestiva Armani quando il suo Batman tornava a essere Bruce Wayne. In "Ocean’s Eleven" (e i suoi sequel) Clooney, Pitt e soci erano eleganti ladri e gentiluomini, in "The Wolf of Wall Street" (2013) tornavano gli abiti doppiopetto degli anni Novanta per Leonardo DiCaprio.