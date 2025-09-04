Logo Tgcom24
Spettacolo
Speciale È morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
lo stilista e la settimana arte

Giorgio Armani e il cinema, da “American Gigolo” a "Gli Intoccabili" gli abiti di scena diventati cult

Film e attori che hanno reso immortale il suo stile

04 Set 2025 - 16:42
© IPA

© IPA

Giorgio Armanimorto a 91 anni, non è stato solo moda, ma un'icona culturale. E non ha portato solo il suo stile elegante nel mondo dello spettacolo attraverso le numerose celebrità che hanno indossato i suoi vestiti per le sfilate sui red carpet cinematografici, tra anteprime e festival internazionali. Ha anche creato immaginari. Al cinema. Con le sue giacche, tailleur e cappotti ha costruito personaggi, estetiche ed elementi narrativi in molti film, i cui fotogrammi rimarranno nella memoria collettiva. “La vita è un film e i miei capi di abbigliamento sono i costumi”, diceva lui stesso.

Nel 1980 inizia ufficialmente l'avventura di Armani a Hollywood. La svolta arriva grazie ad "American Gigolò" di Paul Schrader. Richard Gere indossa una serie di abiti Armani. Sarà una rivoluzione del classico completo da uomo. Non solo, in una scena del film, l'attore stende sul letto diverse giacche e cravatte come armi di seduzione. Una scelta “ardita e lungimirante, capace di influenzare un’intera generazione”, aveva ammesso Gere. Questa prima collaborazione ha aperto la strada a oltre 230 progetti cinematografici. Lo stilista è diventato fenomeno di massa grazie alla serie tv “Miami Vice” con Don Johnson, che indossava giacche Armani direttamente sulla pelle. Ne "Gli Intoccabili" di Brian De Palma vestiva gangster e agenti con linee classiche e raffinate, come in "Quei bravi ragazzi" interpretati da Robert De Niro, Ray Liotta e Joe Pesci. In "Gattaca" metteva in scena tagli provenienti da un futuro minimalista, in “Il cavaliere oscuro” del 2008, Christian Bale vestiva Armani quando il suo Batman tornava a essere Bruce Wayne. In "Ocean’s Eleven" (e i suoi sequel) Clooney, Pitt e soci erano eleganti ladri e gentiluomini, in "The Wolf of Wall Street" (2013) tornavano gli abiti doppiopetto degli anni Novanta per Leonardo DiCaprio.

Armani è un brand diventato simbolo globale del Made in Italy anche grazie al sodalizio diretto con le celebrità. Tante hanno indossato i suoi abiti come perfetto intreccio tra raffinatezza e comfort, facendo del suo stile un rratto distintivo: da Cate Blanchett, musa di Armani Privé, a John Travolta, da Brad Pitt a Tom Cruise, passando per Michelle Pfeiffer, Julia RobertsMeryl Streep, Jessica Chastain e Sophia Loren. Nel marzo 1990 alla notte degli Oscar Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Jodie Foster e Jessica Tandy sfilano tutte in Armani. Negli anni sono diventati famosi il tailleur pantalone che Jodie Foster aveva indossato agli Oscar del 1992 o il look in bianco e nero di Lady Gaga ai Grammy 2022. 

