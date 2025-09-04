Addio a Giorgio Armani, ecco come raccontava il suo successo a Hollywood

Nel 1991 aveva partecipato al Gran galà dei Telegatti 1991, quando a Raffaella Carrà raccontava il suo successo, che lo ha portato a vestire i nomi più importanti di Hollywood. "Forse la moda che io ho fatto e che sto facendo è una moda che serve a vestirsi e a sentirsi meglio in un mondo molto moderno, trovo - aveva spiegato alla conduttrice -, e questo per un certo tipo di attori e di attrici è fondamentale credo. Non fingere, insomma, essere sé stessi".