Addio a Giorgio Armani, ecco come raccontava il suo successo a Hollywood

Lo stilista, ai Telegatti del 1991, spiegava a Raffaella Carrà come è arrivato a vestire i grandi nomi del cinema
© Da video
Addio a Giorgio Armani. Lo stilista, 91 anni, era conosciuto in tutto il mondo grazie alle sue collezioni che sono state indossate dalle modelle più celebri. Non solo, Armani negli anni si è imposto come un'icona pop in grado di essere popolare e apprezzato anche da chi non frequentava le passerelle.
Nel 1991 aveva partecipato al Gran galà dei Telegatti 1991, quando a Raffaella Carrà raccontava il suo successo, che lo ha portato a vestire i nomi più importanti di Hollywood. "Forse la moda che io ho fatto e che sto facendo è una moda che serve a vestirsi e a sentirsi meglio in un mondo molto moderno, trovo - aveva spiegato alla conduttrice -, e questo per un certo tipo di attori e di attrici è fondamentale credo. Non fingere, insomma, essere sé stessi".
"Sono molto felice di essere qui, ringrazio tutti anche a nome dei miei colleghi. Conquistare Hollywood non è stato difficile, è arrivato tutto semplicemente, senza forzature, e questa è una cosa che mi piace dichiarare" ha proseguito Giorgio Armani prima di affidare la famosa statuetta per il premio speciale cinema in tv a Robert De Niro.
Commenti (0)