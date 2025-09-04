Logo Tgcom24
Speciale È morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
il cordoglio

"Il mondo ha perso un gigante": le reazioni alla scomparsa di Giorgio Armani

Da Donatella Versace a Sergio Mattarella, il cordoglio del mondo politico e dello spettacolo. Il premier Meloni: "È stato il simbolo dell'Italia migliore". La sottosegretaria Borgonzoni: "Perdiamo un ambasciatore silenzioso ma potentissimo della nostra identità"

04 Set 2025 - 16:26
Giorgio Armani © portfolio-mondadori

Giorgio Armani © portfolio-mondadori

La notizia della morte di Giorgio Armani ha fatto immediatamente il giro del mondo, e ha subito suscitato il cordoglio del mondo della politica, della moda, dello spettacolo. Donatella Versace, tra i primi a commentare la scomparsa dello stilista, ha scritto su Instagram che "il mondo oggi ha perso un gigante. Ha fatto la storia e sarà ricordato per sempre". Cordoglio dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo ha definito "maestro dello stile e della moda e simbolo del genio italiano nel mondo", e del premier, Giorgia Meloni, che ha ricordato lo stilista come "icona e lavoratore instancabile, simbolo dell'Italia migliore" che "con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero". 

Giorgio Armani nel finale di sfilata

Addio a Giorgio Armani, re dello stile italiano tra lusso e semplicità

Per il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, "Giorgio Armani ha incarnato l'eleganza italiana a livello mondiale. Con uno stile innovativo e distintivo, una creatività raffinata e una visione senza tempo, ha trasformato la moda in un linguaggio universale di qualità, contribuendo a rendere il Made in Italy un simbolo di eccellenza globale". E secondo il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, con lui "scompare un protagonista assoluto della cultura italiana, che ha saputo trasformare l'eleganza in un linguaggio universale". E il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha parlato di Armani come di "un genio assoluto, un'eccellenza italiana riconosciuta e ammirata in tutto il mondo, un maestro insuperabile di stile e creatività: la sua eredità continuerà a splendere nella storia e nel futuro del Made in Italy".

Borgonzoni: "Scompare il simbolo dell'Italia nel mondo"La sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni ha invece ricordato che "con Giorgio Armani scompare non soltanto un genio della moda, ma un simbolo dell'Italia nel mondo. La sua visione ha ridefinito il concetto stesso di eleganza, unendo sobrietà e modernità, tradizione e innovazione, contribuendo a dare al Made in Italy quella forza riconoscibile che è diventata patrimonio universale". Per questo, "oggi l'Italia perde un maestro e un ambasciatore silenzioso ma potentissimo della nostra identità".

Cordoglio anche dal mondo dello spettacolo: "Giorgio, sei e sarai sempre il nostro Re. Grazie per averci fatto sentire orgogliosi di essere Italiani", ha scritto sui social Simona Ventura.

