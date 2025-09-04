"Il mondo ha perso un gigante": le reazioni alla scomparsa di Giorgio Armani

La notizia della morte di Giorgio Armani ha fatto immediatamente il giro del mondo, e ha subito suscitato il cordoglio del mondo della politica, della moda, dello spettacolo. Donatella Versace, tra i primi a commentare la scomparsa dello stilista, ha scritto su Instagram che "il mondo oggi ha perso un gigante. Ha fatto la storia e sarà ricordato per sempre". Cordoglio dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo ha definito "maestro dello stile e della moda e simbolo del genio italiano nel mondo", e del premier, Giorgia Meloni, che ha ricordato lo stilista come "icona e lavoratore instancabile, simbolo dell'Italia migliore" che "con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero".