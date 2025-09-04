La vita privata di Giorgio Armani e i suoi grandi amori: Sergio Galeotti e Leo Dell’Orco

Nel 1966, alla Capannina di Forte dei Marmi, scocca la scintilla tra Giorgio Armani e Sergio Galeotti. Un incontro che cambia il destino di entrambi. “È stato il grande, ineguagliato amore della mia vita”, ha confessato Armani, ricordando Galeotti, scomparso tragicamente nel 1985 a causa dell’Aids. Galeotti, architetto toscano, non è solo il compagno sentimentale di Armani, ma anche il catalizzatore della sua carriera. È lui a spingere il giovane stilista a credere nel proprio talento, convincendolo a lasciare il vecchio lavoro per fondare, nel 1975, il marchio Giorgio Armani. Quello fu l'inizio di una storia diventata leggenda nel mondo della moda.



La loro unione è un connubio perfetto di creatività e strategia: Armani porta l’eleganza rivoluzionaria del suo genio, Galeotti la visione imprenditoriale che conquista Hollywood e le passerelle mondiali. Ma la loro storia, mix perfetto di amore e lavoro, dura poco: Galeotti muore a soli 40 anni, in un’epoca in cui l’Aids è ancora un tabù. “Con la sua morte se n’è andata una parte di me”, ha dichiarato lo stilista, che trasforma il dolore in forza, lanciando la linea Emporio Armani, ispirata proprio a Sergio, pensata per un pubblico giovane e dinamico.