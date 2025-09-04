Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
Speciale È morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
IL RE E L'IMPERATORE

Giorgio Armani, il ricordo di Valentino: "Un amico, mai un rivale"

"Sempre fedele al suo stile - ha scritto nel suo messaggio sui social lo stilista Garavani -, mi inchino al suo talento immenso"

04 Set 2025 - 22:37
Giorgio Armani e Valentino negli anni Novanta ©fotostore © IPA

Giorgio Armani e Valentino negli anni Novanta ©fotostore © IPA

L'Imperatore saluta il Re della moda. "Piango qualcuno che ho sempre considerato un amico, mai un rivale". Con queste parole, accompagnate da una fotografia che lo ritrae con Giorgio Armani, Valentino Garavani ha ricordato il grande stilista scomparso a Milano all'età di 91 anni. 

"Non posso che inchinarmi al suo immenso talento - ha sottolineato Valentino in un post sui social -. Ai cambiamenti che ha portato alla moda e soprattutto alla sua incredibile fedeltà a uno stile: il proprio".

Leggi anche
Giorgio Armani con i modelli nel finale di sfilata della collezione Emporio Armani autunno inverno 2025-2026, lo scorso gennaio a Milano (credit: SGP)

Giorgio Armani, abiti come sentimenti: la sua moda nelle ultime sfilate

Giorgio Armani (credit: Vittoriano Rastelli/Getty Images)

Giorgio Armani, non solo moda: tre sue lezioni di cui fare tesoro

giorgio armani
armani
valentino

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema