Giorgio Armani, il ricordo di Valentino: "Un amico, mai un rivale"

"Sempre fedele al suo stile - ha scritto nel suo messaggio sui social lo stilista Garavani -, mi inchino al suo talento immenso"
Giorgio Armani e Valentino negli anni Novanta ©fotostore © IPA
L'Imperatore saluta il Re della moda. "Piango qualcuno che ho sempre considerato un amico, mai un rivale". Con queste parole, accompagnate da una fotografia che lo ritrae con Giorgio Armani, Valentino Garavani ha ricordato il grande stilista scomparso a Milano all'età di 91 anni.
"Non posso che inchinarmi al suo immenso talento - ha sottolineato Valentino in un post sui social -. Ai cambiamenti che ha portato alla moda e soprattutto alla sua incredibile fedeltà a uno stile: il proprio".
Commenti (0)