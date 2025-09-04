Logo Tgcom24
Speciale È morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
PATRON dell'Olimpia Milano

Giorgio Armani ha vestito lo sport italiano

Lo stilista ha contribuito a togliere la squadra dalle difficoltà nel 2004 diventando sponsor con Armani Jeans

di Ida Barone
04 Set 2025 - 16:47
L'ultima uscita pubblica di Re Giorgio risale al 26 maggio in occasione della presentazione delle divise olimpiche dell'Italia per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Momento in cui lo stilista si era trovato a sottolineare ancora una volta il suo amore per lo sport e l'intreccio con la sua città. "Milano, Olimpiadi e Paralimpiadi. Non potrei immaginare un progetto di collaborazione più stimolante, che vede protagonisti la città che tanto mi ha dato e lo sport" aveva detto Giorgio Armani. Da sempre legato allo sport aveva raccolto la sfida di un'Olimpia Milano in difficoltà e l'aveva riportata sul tetto d'Italia.

