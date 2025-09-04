Giorgio Armani ha vestito lo sport italiano

Lo stilista ha contribuito a togliere la squadra dalle difficoltà nel 2004 diventando sponsor con Armani Jeansdi Ida Barone
L'ultima uscita pubblica di Re Giorgio risale al 26 maggio in occasione della presentazione delle divise olimpiche dell'Italia per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Momento in cui lo stilista si era trovato a sottolineare ancora una volta il suo amore per lo sport e l'intreccio con la sua città. "Milano, Olimpiadi e Paralimpiadi. Non potrei immaginare un progetto di collaborazione più stimolante, che vede protagonisti la città che tanto mi ha dato e lo sport" aveva detto Giorgio Armani. Da sempre legato allo sport aveva raccolto la sfida di un'Olimpia Milano in difficoltà e l'aveva riportata sul tetto d'Italia.
Commenti (0)