Ferrero, dalla piccola Alba ai mercati globali: l'italiana che fa incetta di brand stranieri

La storia inizia nel 1946 nella piccola pasticceria di Alba, quando Pietro Ferrero mette a punto la ricetta per la pasta gianduia, antesignana della Nutella. In una delle zone più povere dell'Italia post-bellica, il pasticciere piemontese ha un'intuizione geniale: creare un dolce alla portata di operai e bambini, troppo poveri per permettersi prelibatezze ricercate. La formula vincente nasce dalla necessità: utilizzare gli scarti di cacao e cioccolato svizzero mischiati alle nocciole locali della provincia di Cuneo per ottenere una pasta cremosa economica ma gustosa.



Alla morte di Pietro, nell'estate del 1949, il figlio Michele prende le redini dell'azienda giovanissimo, dopo gli studi in ragioneria. È lui a trasformare una piccola bottega locale in un impero globale, sempre lontano dagli stereotipi dei milionari e preferendo il lavoro ai riflettori. "Se non saremo qualcuno in Europa, non saremo niente neanche in Italia", diceva nei lontani anni Cinquanta, quando l'azienda sbarcò in Germania, ad Allendorf.