L'italiana Ferrero punta a comprare Kellogg? La Nutella pronta a unirsi ai cereali più famosi

L'eventuale acquisizione si inserisce nella strategia di crescita internazionale di Ferrero, che negli ultimi anni ha puntato su acquisizioni mirate per espandere il proprio portafoglio prodotti e rafforzare la presenza geografica. L'azienda di Alba, nota per brand iconici come Nutella, Ferrero Rocher e Kinder, vedrebbe nell'operazione un'opportunità per diversificare l'offerta nel segmento della prima colazione.



Per ora si tratta ancora di trattative riservate e l'operazione non è stata ufficialmente confermata da nessuna delle parti coinvolte. Tuttavia, le fonti citate dal quotidiano economico-finanziario "Wall Street Journal" indicano che i negoziati sarebbero in fase avanzata e che un annuncio potrebbe arrivare a breve.



L'operazione, se confermata, rappresenterebbe uno dei maggiori deal nel settore agroalimentare dell'anno e segnalerebbe un'ulteriore accelerazione nel processo di consolidamento del mercato globale dei prodotti per la colazione.