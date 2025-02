Addio a Francesco Rivella, il chimico che rese la Nutella un cult

Rivella entrò nell'azienda dolciaria Ferrero nel 1952, all'età di 25 anni, subito dopo aver conseguito la laurea in chimica bromatologica. Si dedicò principalmente allo studio delle materie prime per sviluppare prodotti innovativi. Lavorò in quella che veniva chiamata "Stanza della Chimica" e grazie alle sue competenze contribuì al successo internazionale della Ferrero, che da piccola realtà locale divenne un gigante globale. Rivella è stato anche menzionato nel libro "Mondo Nutella" di Gigi Padovani, dove si racconta dei suoi viaggi con Ferrero nei Paesi del Nord Europa negli anni Cinquanta. In quei viaggi, analizzavano prodotti dolciari per migliorarli, come le tavolette fondenti Ducalba. “Compravano cioccolatini, cremini, tavolette, merendine: li analizzavano, non per copiarli, ma per farli meglio. Volevano uscire dai surrogati e tostare in proprio il cacao” aveva ricordato giornalista Gigi Padovani nel suo volume “Mondo Nutella”.