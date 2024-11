"Cose molto italiane. Le icone che hanno fatto la storia del Made in Italy": dalla   Vespa   alla   Nutella,   i   simboli   che raccontano l’Italia

Ci sono molte curiosità poco conosciute che arricchiscono l’esperienza di lettura: ad esempio, durante la Seconda guerra mondiale l'inchiostro era razionato per qualsiasi quotidiano, tranne che per La Settimana Enigmistica, una pubblicazione considerata importantissima in quanto antidoto al morale basso dei soldati al fronte. Dettagli come questi trasformano il libro in un vero e proprio romanzo d'Italia.



Un'anteprima per i lettori di Tgcom24: (Se non visualizzi tocca qui)