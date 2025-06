Candy, chiude lo stabilimento di Brugherio: il luogo dove 80 anni fa tutto ebbe inizio

Dopo 80 anni, non ci saranno più lavatrici Candy made in Brianza: oggi, 30 giugno, infatti, termina la produzione nel sito di Brugherio. Come deciso dal colosso cinese Haier, proprietario del marchio dal 2018, lo stabilimento brianzolo si trasforma in centro logistico. Il Corriere della Sera ha raccolto la testimonianza di Marilena Rizzo, di Matera, che ci lavora da 24 anni: "Non ero mai stata in fabbrica, il rumore mi aveva colpito subito. Il viavai di operai, centinaia di persone, i macchinari. La sensazione di essere capitata in una grande azienda. Mancherà tutto, ma è bene guardare avanti, a me il cambiamento non spaventa", dice la donna, raccontando le sensazioni vissute nel suo primo giorno di lavoro.