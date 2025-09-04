Armani, un impero da 2,3 miliardi che ha fatto dell'italianità la sua bandiera

Proprio nel 2016 Armani scriveva: "Ho deciso di creare la Fondazione Giorgio Armani per realizzare progetti di utilità pubblica e sociale e per assicurare che gli assetti di governo del Gruppo Armani si mantengano stabili nel tempo, rispettosi e coerenti con alcuni principi che mi stanno particolarmente a cuore e che da sempre ispirano la mia attività di designer e imprenditore. Questi principi fondanti sono basati su: autonomia e indipendenza, un approccio etico alla gestione con integrità e correttezza, un’attenzione all’innovazione e all’eccellenza, priorità assoluta allo sviluppo continuo del marchio Armani sostenuto da adeguati investimenti, una gestione finanziaria prudente ed equilibrata, un limitato ricorso all’indebitamento e un cauto approccio alle acquisizioni".