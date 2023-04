Giorgio Armani, una laurea per la sua straordinaria creatività

Un legame fortissimo, quello di Giorgio Armani con i luoghi delle sue radici.

Il prossimo 11 maggio lo stilista riceverà a Piacenza, città dov'è nato l'11 luglio 1934, la laurea honoris causa in Global Business Management dall'Università Cattolica del Sacro Cuore. Si tratta del terzo riconoscimento accademico per il Re della moda italiana, amato e apprezzato in tutto il mondo.