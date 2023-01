Milano Fashion Week, Giorgio Armani: uomini vestiti da uomini

Ma che c'è, insita nelle cose e negli occhi di chi la sa riconoscere e apprezzare. È ispirato agli atri dei nobili palazzi di Milano il tema della collezione uomo di Giorgio Armani per il prossimo autunno inverno. L’essenza della milanesità e dell’eleganza . Autentici tesori, scrigni custoditi nel cuore della città. Come sono, del resto, le cose più preziose.

Giorgio Armani - Collezione uomo autunno inverno 2023-2024 | I look più iconici

Gli atri milanesi nascondono giardini, spazi disegnati da geometrie discrete di marmi pregiati e policromi a cui corrisponde la preziosità di certi tessuti usati per realizzare questa collezione di abbigliamento maschile. Ecco, allora, il cashmere, l’alpaca, i velluti e drapperia di nuova concezione. Un richiamo a un’epoca fatta di eleganza, che pur essendo in parte dimenticata, rimane impressa nello spirito raffinato di questa città. A fare da colonna sonora alle proposte presentate in passerella, il sottofondo musicale di grande sofisticatezza ed emozione ispirato a Ludovico Einaudi.