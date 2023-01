Sfilate Fashion Week, Emporio Armani: uomini oltre i confini

L’essenza più profonda di Emporio Armani.

È quella raccontata dalle creazioni per il prossimo autunno inverno, in passerella per la Fashion Week di Milano dedicata all’uomo. Una sfilata che racconta il desiderio di librarsi in volo per guardare il mondo da una prospettiva diversa, per spirito di avventura, per gusto dell’esplorazione. Un omaggio alla figura degli aviatori degli anni Trenta e al loro mondo.