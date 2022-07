Moda, buon compleanno Giorgio Armani: le cose che lo rendono unico

TALENTO CREATIVO E CULTURA DEL LAVORO

Penso che si possa sempre migliorare

mettere al centro la persona

le giacche destrutturate

il tailleur

- Nato a Piacenza, il primo lavoro come vetrinista e commesso della Rinascente, a Milano. Gli studi universitari di Medicina, lasciati per svolgere il servizio militare (molto sentita la sua lettera ai medici impegnati nell'emergenza Covid , nella prima ondata della pandemia). "ed è quello per cui mi impegno", ha rivelato nel corso di una recente intervista. Sua la concezione di uno stile in grado di, più che conformarla. La prima collezione di Armani risale al 1975, anno in cui fonda l'azienda omonima. Tra le sue intuizioni,, con cui rivoluziona il design. Rivisita anche. Segna la svolta della moda maschile , liberandola dalla rigidità dei tradizionalismi.

IL CONNUBIO CORPO-ABITO

assecondano le forme del corpo

il "greige"

le culture orientali e araba

- Tagli nitidi e puliti, forme morbide e tessuti leggeri, che seguono e. Il suo elegantissimo blu e il nero, la predilezione per il grigio, il beige e, colore "inventato" da Giorgio Armani, un mix riuscito degli ultimi due. Tra le sue fonti di ispirazione,. La maison è da sempre tra le più amate dai divi del cinema mondiale. Un'idea di eleganza e appropriatezza che permane e che segna le sue collezioni ancora oggi.

L'IMPEGNO SOCIALE

la portata e i rischi della pandemia

guerra in Ucraina

- Giorgio Armani è stato tra i primi, nel suo settore, a intuiree a prendere provvedimenti per la tutela dei suoi dipendenti, dei clienti del pubblico delle sue sfilate , già all'inizio della prima ondata di Covid , nel febbraio 2020. Si è subito prodigato a donare fondi agli ospedali , a riconvertire l'attività per produrre camici per i medici e mascherine . Ha risposto con sensibilità solidarietà anche allo scoppio della. È, inoltre, da sempre attento alle tematiche ambientali , alla sostenibilità e alla salvaguardia del mondo animale.

Nella foto, Giorgio Armani - Courtesy of Giorgio Armani