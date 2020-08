I 40 anni di ‘American Gigolò’: così Armani ha reso sexy la moda uomo Richard Gere in 'American Gigolò' - Courtesy of Giorgio Armani Ufficio stampa 1 di 6 Richard Gere in 'American Gigolò' - Courtesy of Giorgio Armani Ufficio stampa 2 di 6 Richard Gere in 'American Gigolò' - Courtesy of Giorgio Armani Ufficio stampa 3 di 6 Richard Gere in 'American Gigolò' - Courtesy of Giorgio Armani Ufficio stampa 4 di 6 Sketch Richard Gere in 'American Gigolò' - Courtesy of Giorgio Armani Ufficio stampa 5 di 6 Richard Gere in 'American Gigolò' - Courtesy of Giorgio Armani Ufficio stampa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Due minuti e quaranta secondi. È praticamente il tempo in cui si è compiuta la rivoluzione della moda maschile. Tanto dura, infatti, la scena 'cult' di American Gigolò, il film scritto e diretto da Paul Schrader che proprio in questi giorni festeggia i 40 anni di distribuzione in Italia. Il protagonista Richard Gere, con addosso solo un paio di pantaloni grigi, si dirige verso il suo guardaroba: e lì la macchina da presa immortala i passaggi in cui l'abito formale supera la sua tradizionale rigidità, ‘liberando’ il corpo e diventando sexy. Il tutto, grazie a Giorgio Armani.