Uomo, Pitti Connect: come sentirsi un vero gentleman (e provare a diventarlo)

Un altro Pitti è possibile. Si svolgono per tutta l’estate e andranno avanti fino al 9 ottobre prossimo le iniziative sulla piattaforma digitale Pitti Connect, concepita per permettere l’incontro tra espositori e acquirenti online, in conseguenza delle restrizioni dettate dall’emergenza Covid e dal distanziamento sociale. L’ultima si chiama ‘Walk Through’ e consiste in una serie di 14 “viaggi” attraverso le collezioni degli espositori di Pitti Uomo 98, fiori all’occhiello del made in Italy e capaci di anticipare i prossimi trend di stagione…