Moda uomo e saldi estate 2020: come scegliere la taglia giusta (senza prove in camerino)

Che facciate acquisti in negozio o online, il periodo dei saldi è sicuramente quello più indicato per rinnovare il guardaroba. La buona notizia è che è possibile individuare la taglia giusta senza dover per forza mettersi in coda per il camerino, incorrere nell’incombenza del reso, correre ai ripari con il cambio. Ecco allora, in poche semplici dritte, come cavarsela nell’acquisto di quattro ‘must have’ di stagione…

Boggi Milano – Campagna Spring Summer 2020

PER LE CAMICIE, IL TRUCCO DEL DITO – Spalla, braccio, colletto: in quest’ordine. Per scegliere la taglia della camicia è bene innanzitutto prendere la misura tra spalla e collo. Va anche valutato il giro-braccio: non deve essere troppo lungo, né tirare troppo. Infine, il colletto: provate ad abbottonarlo, facendo attenzione che non stringa troppo. Deve esserci spazio, infatti, solo per il passaggio della punta del dito indice.

PER LE GIACCHE, ALLACCIARE IL BOTTONE – Anche per la giacca vale la regola del giro-spalla della camicia: non deve tirare troppo. Idem per il tessuto, che deve accostarsi dolcemente alla spalla e al petto. Il bavero deve cadere perfettamente, senza allargamenti o rigonfiamenti: provate ad allacciare il bottone.

PANTALONI E JEANS, LA REGOLA DEL BRACCIO – Per jeans e pantaloni vale invece ‘la regola del braccio’: consiste, sostanzialmente, nel girare il capo sul retro, aprirlo e inserire il braccio: se la distanza dal gomito al pugno chiuso è perfettamente coperta, si può andare tranquilli: la taglia è giusta.