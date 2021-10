Beauty e sostenibilità: Giorgio Armani, premio speciale per My Way

Ha saputo adottare una visione completa di innovazione responsabile . Perciò Accademia del Profumo, in collaborazione con il Green Economy Observatory dell’Università Bocconi di Milano, ha deciso di premiare My Way, la nuova fragranza femminile di Giorgio Armani. Il riconoscimento, alla sua prima edizione , è rivolto all’impegno delle aziende del comparto in campo ambientale .

My Way riflette l’impegno di lunga data di Giorgio Armani per la sostenibilità, attraverso azioni concrete come l’innovativo flacone, ricaricabile e riciclabile, a zero emissioni di carbonio

Un bouquet di fiori bianchi: My Way è un luminoso viaggio olfattivo realizzato con i migliori ingredienti, provenienti da tutto il mondo, e miscelato con le tecniche più avanzate (Credit: Hunter & Gatti per Armani Beauty)

L’attrice Adria Arjona è il volto di My Way di Giorgio Armani e ne incarna in modo autentico la filosofia (Credit: Hunter & Gatti per Armani Beauty)

L’IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ - In particolare, My Way di Giorgio Armani ha vinto la prima edizione di questo premio “per aver adottato una visione completa di innovazione responsabile, basata su un approccio scientifico allo studio degli impatti ambientali del profumo con una logica di ciclo di vita e mirata a integrare sostenibilità della formula, del packaging e della filiera”. “L’attenzione agli aspetti ambientali – ha spiegato Ambra Martone, Presidente di Accademia del Profumo – si sta espandendo sempre di più a tutti i livelli della filiera: dalle scelte di approvvigionamento delle materie prime, alle innovazioni introdotte nelle formule e nel packaging, alla riduzione degli impatti nelle fasi di distribuzione, vendita, consumo e fine vita. Si tratta di un grande lavoro, che coniuga ricerca scientifica, creatività e capacità di innovare. Con Accademia del Profumo da sempre ci impegniamo a leggere e interpretare il tempo in cui viviamo e le trasformazioni sociali che lo contraddistinguono e che si riflettono sull’arte della profumeria. Abbiamo, quindi, voluto rendere merito agli sforzi delle aziende che si distinguono per il loro impegno nell’ambito della sostenibilità, uno dei grandi imperativi di questo momento storico”. Per esaminare i candidati e scegliere il vincitore, sulla base di rigorose evidenze documentali, è stata composta una giuria di qualità, formata da esperti del settore chimico e cosmetico e docenti universitari.



PER UNA NUOVA VISIONE - Lanciata nel 2020, la fragranza My Way era già stata insignita a maggio scorso del titolo “Miglior creazione olfattiva femminile”, Premio Accademia del Profumo 2021. Basata su uno spirito di curiosità e connessione, racchiude una nuova visione della femminilità, profonda e libera allo stesso tempo. A settembre, la linea si è arricchita di una nuova declinazione, My Way Eau de Parfum Intense. Volto della campagna è l’attrice Adria Arjona.