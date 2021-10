Bellezza e sostenibilità, come adottare una green beauty routine

National Geographic CreativeWorks | Il nuovo impegno di Garnier è l’ultimo di una serie di ambiziosi target per il 2025, fissati per ridurre l’impatto ambientale

PER VIVERE IN MODO PIÙ "GREEN" OGNI GIORNO - Dall'inizio del mese di ottobre, il brand ha iniziato a mettere a disposizione dei suoi consumatori l'accesso ai consigli, dedicati al settore della bellezza, da parte degli esperti impegnati in una nuova serie prodotta da National Geographic CreativeWorks, presentata in anteprima all'Expo di Dubai. Stando, infatti, ai dati raccolti da una ricerca di Garnier sulla sostenibilità è emerso che sebbene l'81% delle persone desideri essere più sostenibile, soltanto il 6% compie azioni quotidiane volte a salvaguardare e proteggere il pianeta. "La sostenibilità può risultare ostica - ha spiegato Adrien Koskas, Presidente globale di Garnier -. Il nostro obiettivo è renderla effettivamente accessibile".



Tutti i contenuti della campagna di Garnier e i consigli degli esperti sono qui