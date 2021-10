Beauty: premiata la campagna per le donne con Chiara Ferragni e Baby K

GLI EFFIE AWARDS ITALY 2021 - La cerimonia di premiazione del riconoscimento, che valorizza l’efficacia delle campagne di marketing e le performance della comunicazione a livello internazionale, si è tenuta nella splendida cornice di Villa Necchi Campiglio, nel cuore del capoluogo lombardo. Una location suggestiva, che ha ospitato i protagonisti del mondo della comunicazione: aziende, agenzie e centri media hanno concorso con i loro progetti, privilegiando, nelle candidature, gli ambiti di appartenenza o gli obiettivi perseguiti o raggiunti. Alla presenza dei giurati che hanno preso parte a tre round di votazione, sono stati svelati in diretta i vincitori degli Effie Awards Italy 2021 e i premi vinti selezionati tra una rosa di categorie diverse.





Come proteggere i capelli: Chiara Ferragni e Baby K protagoniste per Pantene Chiara Ferragni e Baby K, protagoniste della nuova campagna Pantene che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 1 di 10 Chiara Ferragni e Baby K, protagoniste della nuova campagna Pantene che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 2 di 10 Chiara Ferragni e Baby K, protagoniste della nuova campagna Pantene che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 3 di 10 Chiara Ferragni e Baby K, protagoniste della nuova campagna Pantene che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 4 di 10 Pantene ha dato vita ai Balsami Oro che con una texture ricca e cremosa rendono i capelli 100% più forti Ufficio stampa 5 di 10 Chiara Ferragni e Baby K protagoniste della nuova campagna Pantene, che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 6 di 10 Chiara Ferragni, protagonista con Baby K della nuova campagna Pantene che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 7 di 10 Chiara Ferragni, protagonista con Baby K della nuova campagna Pantene che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 8 di 10 Chiara Ferragni, protagonista con Baby K della nuova campagna Pantene che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 9 di 10 Pantene - Rigenera e Protegge, olio secco. La sua formula leggera, arricchita con vitamina E, nutre i capelli senza appesantirli e dona lucentezza Ufficio stampa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

UN'IDEA VINCENTE - Candidata nelle categorie Influencer e Engaged Community, la campagna advertising “Indossa i tuoi capelli” si è aggiudicata rispettivamente un oro e un bronzo. Un importante riconoscimento a un progetto che esprime pienamente la mission di Pantene: dare a più persone più "great hair days", ovvero giornate in cui ci sente bene con i propri capelli e quindi con sé stesse. "La campagna di Pantene, "Indossa i tuoi capelli" dell’estate 2020, ha dato vita ad una collaborazione senza precedenti con la brand ambassador Chiara Ferragni e l’artista Baby K - ha spiegato Valeria Consorte, Vice presidente Beauty Care P&G Italia -. Una campagna che ha rotto gli schemi comunicativi del brand andando a co-creare un progetto che va ben oltre una tradizionale campagna pubblicitaria e che ha segnato molte “prime volte”: dalla co-creazione della traccia musicale, al tag Pantene nella hit di Baby K e cameo nel suo video musicale, alla challenge Pantene #IndossaITuoiCapelli sui social, per citarne alcuni. Ricevere ben due Effie Awards è fonte di grande orgoglio per tutto il team".