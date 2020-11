Beauty, i capelli non hanno genere: la campagna che abbatte i pregiudizi

Abbattere pregiudizi e barriere nella società per diffondere una cultura di inclusione che valorizzi e comprenda le diversità. È la missione della campagna “Hair Has No Gender”, lanciata livello europeo lo scorso anno con l’obiettivo di celebrare l’unicità di ogni persona e il potere che hanno i capelli nel trasformare la sfera emotiva e sociale e il modo in cui si affrontano le sfide quotidiane. Prende ora vita un nuovo capitolo, incentrato sull’importanza del supporto di familiari e amici nell’acquisire la fiducia necessaria per mostrarsi al mondo …

I CAPELLI, UNA PARTE IMPORTANTE - Procter&Gamble e Pantene rinnovano così il loro impegno a sostegno della comunità LGBTQI+. La seconda edizione della campagna, pur riproponendo difatti il percorso narrativo intrapreso nel 2019 con la condivisione di storie personali, guarda oltre. A fare da protagoniste sono ora storie di famiglie, e non solo quelle biologiche. Perché la sensazione che ogni componente sia compreso nella sua unicità è il primo passo verso la piena consapevolezza della propria identità e, da qui, verso l’espressione autentica di sé stessi nella società. Le famiglie, infatti, sono ciò che fortifica e rende individui completi. “Da uno studio condotto da Pantene negli Stati Uniti è emerso che il 44% delle persone LGBTQI+ sente di non poter tornare a casa per paura di essere rifiutato o giudicato – ha spiegato Layal Ammar, vice presidente di Pantene Europa –. Mentre ci avviciniamo alle festività natalizie, chiediamo a tutti di abbracciare la nostra campagna e diffondere il nostro messaggio".

FARE RETE - Dal lancio della campagna a novembre 2019, Pantene e Procter&Gamble hanno fornito in Italia supporto finanziario alla comunità Transgender attraverso l'Associazione Libellula, che ha ricevuto sostegno per sette corsi di avviamento professionale nel campo della cura della bellezza e dei capelli. Altro partner di Pantene e P&G, con la nuova edizione della campagna, è Agedo, l’Associazione italiana di genitori, parenti, amiche e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, + fondata con lo scopo di sostenere i genitori che vanno in crisi al coming out dei figli e promuovere l’uguaglianza dei diritti per tutti e i cambiamenti sociali nel nostro Paese. Nell'ambito dell'iniziativa, Pantene continuerà anche la sua collaborazione anche con Dresscode Project (DCP), un'alleanza di saloni no gender per parrucchieri.