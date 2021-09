Ottobre 2021, lotta al tumore al seno: così è nato il nastro rosa

Diversi colori, differenti tessuti e finiture ma uguale nastro rosa con identico significato e scopo: uniti per costruire un mondo libero dal tumore al seno . È l’immagine della Breast Cancer Campaign, la campagna che ogni mese di ottobre, da 29 anni, unisce e ispira le persone di tutto il mondo con l’obiettivo di sconfiggere questa malattia . Promossa da The Estée Lauder Companies, in partnership qui in Italia per il settimo anno consecutivo con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, è stata ideata da Evelyn H. Lauder, che ebbe la straordinaria intuizione di crearne il simbolo: il Nastro Rosa .

DALLA PREVENZIONE ALL’AZIONE - Il tumore al seno è oggi la neoplasia più frequente nel genere femminile: in Italia una donna su otto riceve una diagnosi nell’arco della vita, ogni anno colpisce 55.000 donne e 500 uomini (dati del 2020). Grazie ai costanti progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%, una delle più alte in Europa, ma bisogna fare ancora tanto contro le forme più aggressive. Nella lotta contro il tumore al seno ogni attimo è indispensabile e il tempo assume un nuovo significato. Ecco l’importanza di agire, di incrementare l’informazione e l’educazione su come prevenire e curare questa patologia. È il momento, per chi lo sta affrontando e per chi lo ha già affrontato, di vivere la propria vita in modo migliore e più sano. Il messaggio della Breast Cancer Campaign per questo ottobre 2021 è: it’s #TimeToEndBreastCancer, è ora di mettere fine al cancro al seno.

IL NASTRO ROSA: COSÌ È NATO IL SIMBOLO - The Estée Lauder Companies Italia da tre decenni contribuisce a costruire un futuro libero dal tumore al seno, promuovendo la centralità della ricerca e della prevenzione. Era il 1992, molte donne morivano di tumore al seno ed erano ancora in pochi a parlarne. Evelyn H. Lauder ebbe la straordinaria intuizione di creare un simbolo, il Nastro Rosa, da indossare con orgoglio per aumentare conoscenza e consapevolezza e per contribuire a sostenere la ricerca scientifica e la formazione medica contro questa patologia. In questi anni, la sua intuizione è diventata una mobilitazione mondiale che ha fatto del Nastro Rosa il simbolo della salute del seno e che ogni anno, nel mese di ottobre, riunisce le filiali di The Estée Lauder Companies in più di 70 Paesi con l’obiettivo di rendere il tumore al seno curabile al 100%. Nel corso degli anni, durante la Breast Cancer Campaign, il gruppo ha distribuito quasi 180 milioni di Nastri Rosa, ha raccolto oltre 99 milioni di dollari – interamente investiti nella ricerca, nella formazione e nell’assistenza medica – sostenendo più di 60 organizzazioni impegnate nella lotta contro il tumore al seno e ha mobilitato circa 50.000 dipendenti in tutto il mondo. Inoltre, per tutto ottobre, sostiene l’attività di AIRC devolvendo 5 euro per ogni prodotto beauty di una selezione speciale venduto nell’arco dell’intero mese.