Giorgio Armani: sfilata in silenzio in segno di vicinanza all'Ucraina

Un silenzio significativo e assordante, rotto solo dal rumore dei tacchi sulla passerella e dai flash dei fotografi. É stata presentata in un’atmosfera surreale la collezione uomo e donna per il prossimo autunno inverno di Giorgio Armani. La sfilata si è svolta infatti senza musica , in segno di solidarietà con le persone che stanno soffrendo per la guerra in Ucraina.

UN MOMENTO STORICO - “Qualche ora prima dell’inizio ho pensato a cosa potevo fare io per quello che sta succedendo – ha spiegato lo stesso Giorgio Armani –. Non qualcosa che potessi fare con l'invio di soldi o vestiti. Volevo segnalare il mio battito del cuore per questi bambini costretti a scappare. Quindi ho pensato che la cosa migliore fosse dare il segnale che non vogliamo festeggiare, perché c'è qualcosa intorno a noi che ci disturba molto. Così ho detto: non voglio musica”. È arrivata grazie allo stilista, praticamente nell'ultimo giorno di sfilate a Milano, una presa di posizione forte rispetto alla guerra in corso. Una sensazione sottolineata dalla presenza in sala, nel piccolo teatro Armani di via Bergognone, della senatrice a vita Liliana Segre.

LUI E LEI, MAI SOPRA LE RIGHE – Per la collezione autunno inverno 2022-2023, Giorgio Armani è tornato ancora una volta a lavorare sui segni che contraddistinguono il suo stile. In primo luogo, la morbidezza, espressa in silhouette fluide e allungate che danzano a ogni passo. E poi il rigore di costruzioni precise, il senso di un’eleganza fatta di sottrazioni, di rinuncia al superfluo invece che di eccesso. Un repertorio di elementi che mette al centro la persona e ne valorizza il carattere. Si avverte, però, anche uno sfolgorio nuovo: tutto scintilla di luci argentee o di colori brillanti. Le giacche e i pantaloni disegnano figure fluide per l’uomo e più nette per la donna, il velluto le pervade di riflessi serici. È la luce a dominare, dal giorno fino alla sera.