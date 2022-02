Sfilate Milano Fashion Week: Giorgio Armani invita i suoi dipendenti

PER RICONOSCENZA E GRATITUDINE - "Preso atto della possibilità di ripristinare la capienza totale in location per le sfilate - si legge in un comunicato della maison - Giorgio Armani ha deciso di destinare i circa 400 posti aggiuntivi ai dipendenti dell'azienda. Il gesto è simbolico: un segno di riconoscimento per il lavoro che viene svolto quotidianamente all'interno del Gruppo e di gratitudine per l'impegno profuso da tutti in questi ultimi due anni di pandemia".