Sfilate Milano Fashion Week, Emporio Armani: il fascino è personale

Moda, Milano Fashion Week: Fendi, i look più belli dalla sfilata

Nella moda il termine “glamour” è diventato sinonimo di luccichio, seduzione, incanto.

La nuova collezione Emporio Armani uomo e donna per i prossimi freddi riporta invece l’idea alle origini, riferendosi al fascino personale. Lo fa giocando con un elettrico equilibrio di contrasti, accentuati dall’uso di colori brillanti per la donna e su un tappeto di grigi per l’uomo.