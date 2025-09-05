Giorgio Armani, l'addio dei dipendenti: "Noi parte di una famiglia"

"In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia. Oggi, con profonda commozione, sentiamo il vuoto che lascia chi questa famiglia l'ha fondata e fatta crescere con visione, passione e dedizione". Comincia così un messaggio che i dipendenti e i familiari di Giorgio Armani hanno rivolto al re della moda, scomparso ieri all'età di 91 anni, sulle pagine di Corriere della Sera e La Repubblica.

