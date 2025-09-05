Logo Tgcom24
Economia
Speciale È morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
l'ultimo saluto

Giorgio Armani, l'addio dei dipendenti: "Noi parte di una famiglia"

Il messaggio di lavoratori e familiari il giorno dopo la scomparsa del Re della moda e dello stile: "Ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria"

05 Set 2025 - 11:24
1 di 33
© Ufficio stampa | Giorgio Armani, una vita straordinaria (credit: Cristopher Simon Sykes)
 "In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia. Oggi, con profonda commozione, sentiamo il vuoto che lascia chi questa famiglia l'ha fondata e fatta crescere con visione, passione e dedizione". Comincia così un messaggio che i dipendenti e i familiari di Giorgio Armani hanno rivolto al re della moda, scomparso ieri all'età di 91 anni, sulle pagine di Corriere della Sera e La Repubblica.

"Ma è proprio nel suo spirito che insieme, noi dipendenti e i familiari che sempre hanno lavorato al fianco del signor Armani, ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore", concludono. 

