Giorgio Armani, il futuro della maison: chi è Leo Dell'Orco

L'ultima intervista rilasciata da Giorgio Armani è stata un colloquio durante il quale ha ripercorso la sua vita. "Vorrei che la successione fosse organica e non un momento di rottura", aveva detto. Ha anche spiegato che i suoi "piani di successione" avrebbero visto un graduale passaggio dei ruoli di responsabilità - che ha sempre ricoperto in prima persona - "a chi mi è più vicino, come Leo Dell'Orco, i membri della mia famiglia e l'intero team di lavoro". La sua più grande debolezza, aveva poi sottolineato era quella di avere "il controllo su tutto".