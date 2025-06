Emporio Armani, echi dall’Africa. Re Giorgio collegato da remoto

Un momento di introspezione identitaria: non per fermarsi a contemplare, ma per dare nuova energia allo slancio in avanti con la consapevolezza delle proprie origini. Naturalmente portato alla sintesi e al viaggio del pensiero, Giorgio Armani coglie segni, colori, idee dalla cultura africana per tradurli in una leggerezza e una scioltezza di forme tutte sue. Motivi geometrici, tessiture, richiami all’artigianato locale si integrano armoniosamente in un guardaroba dinamico ed eclettico, pensato per essere contemporaneo, fatto di giacche morbide spesso portate a pelle, pantaloni ampi, lunghe tuniche.