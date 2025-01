Moda, Emporio Armani: lezione di stile sulla seduzione maschile

Non mancano tocchi di mondi diversi, come nell’ultimo ampio cappotto in montone a pelo lungo stirato indossato con tuxedo, camicia, papillon e cappello orientale. Tutto il guardaroba esalta il corpo, ma non lo costringe: i soprabiti e i blazer di pelle accoppiata hanno aperture laterali dall’appiombo perfetto, i cardigan hanno volumi abbreviati che sottolineano la vita. Persino la giacca del tuxedo si allunga in cappotto in un’inaspettata tonalità ebano. A puntualizzarne l’attualità, anche i cappelli di varia forma.