Milano Fashion Week, via alla moda uomo: le sfilate da non perdere

Si alza il sipario. Milano riceve il testimone da Pitti Uomo e accende i riflettori sulla moda maschile della primavera estate 2026. In programma 81 appuntamenti tra cui 20 sfilate, 41 presentazioni e 17 eventi speciali. Tra i debutti più attesi in passerella spiccano i nomi di Fiorucci, Paul Smith e Setchu (premio Lvmh 2023). Rientra nel calendario Bally, mentre fa un passo indietro Zegna, che per questa stagione sceglie Dubai come palcoscenico.