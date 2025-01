Dolce&Gabbana e il mondo del cinema: la sfilata come un red carpet

Dall’era della Dolce Vita è nata, così, la figura di un fotografo alla ricerca di momenti esclusivi e irripetibili della vita degli attori, con i divi che vengono immortalati nella loro quotidianità, tra luci della ribalta e frammenti di intimità. Questo affascinante mondo definisce i codici estetici di Dolce&Gabbana e viene posto al centro della nuova collezione, che esplora sia il lato pubblico che quello privato delle icone del cinema materializzando la loro allure nel carattere dell’uomo contemporaneo. I look raccontano lo stile di vita degli attori, dall’alba al tramonto, dal comfort del tempo libero all’eleganza del red carpet. La sfilata diventa così l’evento perfetto per celebrare il mood “effortless”, senza sforzo, di una quotidianità definita anche dal layering, il modo di vestire a strati a seconda del tempo e delle proprie esigenze. Uno stile contemporaneo e in evoluzione ma sempre all’insegna dell’eleganza e della ricercatezza più assoluta, da riservare anche alle occasioni speciali. Menzione speciale per le spille apposte sui baveri, sui revers, sulle camicie: preziose e scintillanti, sono ispirate allo stile degli anni Quaranta.