Pitti Uomo 108: i best trend e tutto il bello della moda in arrivo

Non semplicemente abiti ma una dichiarazione di identità. Quella presentata da Herno per la prossima primavera estate è una collezione concepita come un frammento di viaggio personale. Lo storico brand di Lesa (Novara) fa da sempre della ricerca e dello stile un suo obiettivo e presenta in occasione di Pitti Uomo 108 un guardaroba total look concepito per ogni sfumatura della giornata, delle stagioni, della vita. È pensato per uomini che cambiano spesso scenario, città, ritmo. E che conoscono la differenza tra eleganza e charme. Proposte che rappresentano un connubio perfetto tra movimento e gusto rilassato di chi si prende sul serio ma non troppo. Tradizione nobile e sperimentazione tecnica, unite in un’estetica che guarda avanti. Capispalla che si ripiegano su sé stessi, tessuti che non si stropicciano, tasche che diventano alleate: ogni capo è un compagno di viaggio. E se piove – retaggio del brand che non si dimentica –, tanto meglio.