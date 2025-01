Pitti Uomo 107: i best look e tutti i trend moda uomo in arrivo

Icona del denim italiano, Gas presenta la sua capsule Raw Heritage, con cui celebra le sue radici e reinterpreta le sue creazioni in chiave contemporanea attraverso design d’archivio, tessuti innovativi e dettagli curati. Tra i pezzi chiave, salopette uomo e donna in Denim Raw, una giacca in Denim Rinse, una tuta bustier femminile e la Vintage Old Leather Jacket, storico capospalla in pelle nera per lui e per lei. Al centro della scena anche la collezione autunno inverno 2025: arricchita da nuove influenze brit e varsity, include giubbini in denim, camicie western e giacche in pelle. E la capsule Gas Tailored, in cui il soft tailoring si fonde con l’autenticità del brand. In occasione di Pitti Uomo, il brand ha presentato anche il suo nuovo store concept e la strategia retail per il 2025.