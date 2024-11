Pitti Uomo gennaio 2025 "farà scintille": svelato il tema

Aggregante, disgregante, l’origine di tutto. Epico, mitico, sacro, rituale, complice e spaventoso, il fuoco ha enorme potere attrattivo e respingente. È creativo e distruttivo, rigenerante, spiazzante, onnipresente in ogni cultura, ancestrale e moderna, nel quotidiano e nello straordinario, nel pratico e nel simbolico. Il fuoco come multiplo di fiamme: creative, appassionate, sfuggenti. Il fuoco come brace che attende, sorprende, inganna, rigenerandosi senza spegnersi. Il fuoco come energia vitale che distrugge per ricostruire, il fuoco simbolo che mette fine alle cose per poi rianimarle. Visione infernale e magica, drammatica e onirica, spettacolare e intima, potenziale infinito per diventare altro. Fuoco amico e nemico, fuoco che vale nell’atto di bruciare, alimentato da un respiro come quello di Mangiafuoco.