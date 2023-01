Pitti Uomo, stile da vendere: cosa fare per essere un “Peacock”

Elegantissimi, i Peacock di Pitti hanno un look impeccabile e molto studiato, da dandy contemporanei, all’insegna di una certa originalità. Indossano abiti rigorosamente sartoriali, cappotti e impermeabili dal taglio classico, scarpe stringate e mocassini, bretelle, cappelli a tesa larga, occhiali da sole, sciarpe leggere e foulard. Hanno borse, cartelle, shopper in pellami pregiati. Non disdegnano colori vistosi e fantasie, tessuti jacquard, quadri e motivi etnici, righe e tartan. Dal portamento fiero e sicuri di loro stessi, curano molto anche barbe e baffi. Si muovono, in genere, in gruppo, per catalizzare l’attenzione dei presenti e avere un maggior impatto visivo. Catturati gli obiettivi dei fotografi, posano o si muovono con nonchalance.



Proprio ai Pitti Peacocks, qualche anno fa, il regista Aaron Christian ha dedicato un mockumentary, una sorta di documentario in chiave scherzosa, “The Life of Pitti Peacocks”, contribuendo a crearne il mito.