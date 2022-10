Moda, il cappotto da uomo: come scegliere quello in cui investire

Proviamo, allora, a vedere come orientarsi.

IL CLASSICO - Il cappotto da uomo per eccellenza è il Chesterfield o l'Ulster. Il primo prende il nome da quello del conte che lo adottò a Londra nella metà dell'Ottocento. Linea sottile e slanciata, monopetto, revers tradizionali, di media ampiezza, taschino sul petto a sinistra e tasche orizzontali tagliate a filetto con patta. Lungo sopra il ginocchio, può presentare o meno lo spacco sul retro. La versione con i bottoni nascosti si definisce cover coat. È il grande classico, da indossare con l'abito: in nero, blu, grigio molto scuro o cammello. In lana, lana e cashmere, solo cashmere nella versione più pregiata.



IL FORMALE - Il secondo, tra gli "evergreen" formali, è il cappotto Ulster. Strutturato e importante, si chiama come l'omonima provincia storica dell'Irlanda del Nord. Lunghezza sotto il ginocchio, ha otto bottoni, revers ampi, maniche a camicia, polsini con martingala, tasche con patta, cannone posteriore con spacco e due pieghe profonde ai lati, martingala sul retro importante.



LE LUNGHEZZE - Infine, regola generale su quanto deve essere effettivamente lungo il cappotto classico da uomo. Dovrebbe coprire i tre quarti dell'altezza di chi lo indossa. Molto importante è anche la vestibilità, che deve essere impeccabile. Se non fosse possibile ricorrere a una creazione sartoriale, su misura, la scelta potrebbe cadere su un modello sciancrato, che consente movimenti più ampi, oppure più aderente, che si accosta maggiormente alle forme del corpo. È essenziale che siano adatte alle proprie misure anche l'ampiezza del torace, l'altezza delle tasche e la lunghezza delle maniche.