James Bond, 60 anni di fascino e stile: cosa lo rende così unico

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

Per gli inglesi, il James Bond numero uno di sempre è Sean Connery. In un sondaggio, l'attore di origini scozzesi (scomparso nel 2020) ha ottenuto il 56% delle preferenze

The Power of Words. La voce della moda

Fashion Week, Chanel: i look primavera estate 2023

Moda, Kontatto: la sfilata show per la collezione autunno inverno

Thom Trade Italy lancia gli orologi e i gioielli Calvin Klein in Italia

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

James Bond: il migliore per gli inglesi resta sempre Sean Connery

Per gli inglesi, il James Bond numero uno di sempre è Sean Connery. In un sondaggio, l'attore di origini scozzesi (scomparso nel 2020) ha ottenuto il 56% delle preferenze

È stato James Bond a rendere speciale il suo stile o è il suo stile che ha contribuito a rendere unico James Bond? Ora che l’agente segreto più famoso del cinema ha compiuto 60 anni, la domanda è quanto meno attuale.