James Bond, l'agente segreto più famoso della storia del cinema compie 60 anni

Tanto che per la ricerca dell'attore che dovrà sostituire il pensionato Daniel Craig, si cerca qualcuno che non abbia più di 30 anni. Ma intanto si festeggia. Il 5 ottobre del 1962 usciva nei cinema della Gran Bretagna (negli Usa sarebbe arrivato sette mesi più tardi) " Dr. No ", da noi rititolato come " Agente 007 - Licenza di uccidere ". E con esso non solo nasceva il mito di James Bond ma anche quello di Sean Connery, primo, e per alcuni inimitabile, interprete cinematografico del personaggio nato dalla penna di Ian Fleming .

Bond Girl, ecco le più celebri compagne di James Bond Maria Grazia Cucinotta ipa 1 di 15 RACHEL GRANT ipa 2 di 15 RACHEL GRANT ipa 3 di 15 Caterina Murino ipa 4 di 15 Grace Jones ipa 5 di 15 HALLE BERRY ipa 6 di 15 Eva Green ipa 7 di 15 Gemma Arterton ipa 8 di 15 Olga Kurylenko -afp 9 di 15 Maud Adams -afp 10 di 15 Jane Seymour -afp 11 di 15 Michelle Yeoh -afp 12 di 15 Waris Dirie -afp 13 di 15 Denise Richards -afp 14 di 15 Caroline Munro ipa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

All'epoca nessuno avrebbe immaginato che una pellicola prodotta a basso costo sarebbe diventata un grande successo commerciale e un vero e proprio brand. Il film, diretto da

Terence Young

Harry Saltzman

Albert R. Broccoli

Ursula Andress

Thunderball

Mai dire mai

e prodotto daportava sullo schermo un giovane attore scozzese all'epoca praticamente sconosciuto, Sean Connery, mentre il ruolo della Bond girl principale, "Honey Ryder", venne dato a, il cui bikini bianco da lei stessa disegnato divenne leggendario. Connery fu protagonista in totale di sette James Bond, l'ultimo (apocrifo, in quanto remake di "" realizzato con un produttore diverso da quello detentore del franchise) nel 1983 in "".

Nel corso di sei decenni e 25 pellicole, a vestire i panni dell'affascinante 007 sono stati

George Lazenby, Roger Moore

Timothy Dalton, Pierce Brosnan

Michael G. Wilson

Barbara Broccoli

(con Connery l'attore che ha interpretato più volte il ruolo),e Daniel Craig. Dopo l'ultimo capitolo "No Time to Die", uscito nel 2021 dopo continui rinvii a causa del Covid, e l'addio al ruolo da parte di Craig, resta il dilemma di chi sarà all'altezza di interpretare un personaggio così carismatico ed emblematico. Un vero grattacapo per i produttori, la cui risposta alla domanda persistente per il nome di un attore papabile per quello che è considerato il ruolo più ambito nel cinema inglese, resta "Not at the moment" (Non al momento). Indiscrezioni parlavano anche di una donna, ma Broccoli ha precisato che sarà un uomo e di qualsiasi colore di pelle.

Allora nel toto-nomi sono finiti, tra gli altri,

Regè-Jean Page, Henry Cavill, James Norton, Idris Elba, Tom Hopper

Harry Styles

Hollywood Walk of Fame

e persino. Intanto i due produttori sono entrati nella storia con l'impronta delle mani lungo nel piazzale di cemento dello storico TCL Chinese Theatre lungo l'a Los Angeles. Michael G. Wilson e Barbara Broccoli sono anche impegnati per le celebrazioni del 60esimo anniversario del franchise.

A New York si è da poco conclusa un'asta da Christie's, "Sixty Years Of James Bond", con circa 60 oggetti iconici dei 25 film: tra questi anche l'

Aston Martin DB5 color argento

Shirley Bassey

che è stata venduta per oltre tre milioni di dollari. Nell'approssimarsi della data del 5 ottobre, invece, la cantante, la cui voce potente ha reso indimenticabile alcune delle colonne sonore della serie, sarà tra le protagoniste della retrospettiva "The Sound Of 007 In Concert" alla Royal Albert Hall a Londra. E qualche giorno fa è uscita una versione in vinile con tutte le "title track" dei 25 film eseguite dalla Royal Philharmonic Orchestra.