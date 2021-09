Il regista dell'ultimo 007 accusa: "Il James Bond di Connery? Era uno stupratore"

Nella scena in questione James Bond incontra l'infermiera Patricia Fearing (Molly Peters), che rifiuta le sue provocazioni e lo spinge via mentre cerca di baciarla. Più avanti la donna lo implora di mantenere un segreto che potrebbe farle perdere il lavoro e l'agente 007 risponde: "Bene, credo che il mio silenzio abbia un prezzo". A quel punto la spinge dentro una sauna e il regista lascia alla fantasia dello spettatore immaginare cosa succeda tra i due.

"In Operazione Tuono in pratica il personaggio di Sean Connery stupra una donna. Lei continua a dire 'no, no, no' e lui 'sì, si, sì' ", ha dichiarato a "Hollywood Reporter". "Oggi non sarebbe accettabile". Proprio per questo in "No Time To Die" è stato attento a dare ai personaggi femminili "la stessa equità" rispetto a quelli maschili.

